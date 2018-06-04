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04.06.2018, 09:49

Названы победители кинофестиваля Молодость в главных номинациях

Названы победители кинофестиваля Молодость в главных номинациях - Фото
Фото: molodist.com

Победителем кинофестиваля стал литовский фильм Святой

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Жюри 47-го Киевского международного кинофестиваля Молодость назвало победителей в главных номинациях. Об этом сообщает пресс-служба кинофестиваля.

Согласно сообщению, лауреатов определяли в шести конкурсных программах и был проведен и традиционный для фестиваля конкурс Shoot&amp;Play.

Награды конкурса:

  • Гран-при за лучший дебютный фильм, статуэтка Скифский олень и 10 тысяч долларов - фильм Святой Андриуса Блажевичюса (Литва, Польша, 2016).
  • Лучший полнометражный фильм и 2 тысячи долларов США - лента Зимние братья Глинура Палмасона (Дания, Исландия, 2017).
  • Специальная награда Межлународного конкурса жюри - фильма Груз Огнена Главонича (Сербия, Франция, Хорватия, Иран, Катар, 2018).
  • Лучший короткометражный фильм - румынская лента Блестящая наглая смерть режиссера Серджиу Негуличи (Румыния, 2017).
  • Лучший фильм Студенческого конкурса - Тесные связи режиссера Зофии Ковалевской (Польша, 2016).
  • Специальная награда - фильм Зыбь режиссера Свее Матиаса Гленне (Норвегия, 2016).
  • Награда жюри программы Teen Screen - фильм Детский билет Самида Каккада (Индия, 2016).
  • Специальные награды - фильмы Супер-Модо Ликариона Вайнайна (Кения, Германия, 2018) и За голубыми дверями Мариуша Палея (Польша, 2016).
  • Лучший фильм Национального конкурса, денежный приз в сумме 50 тысяч гривень - лента Штангист Дмитрия Сухолыткого-Собчука (Украина, Польша, 2018) - за виртуозную режиссуру и потрясающую образность.
  • Специальные награды жюри национального конкурса - фильм Никона Романченко Вне зоны (Украина, 2017) - за деликатный взгляд и особую интонацию - и лента Счастливые годы Светланы Шимко и Галины Ярмановой (Украина, 2018) - за тонкое воссоздание неизвестного мира.
  • Приз зрительских симпатий - фильм Тихая ночь Петра Домалевского (Польша, 2016).
  • Лучший фильм конкурса Shoot&Play и 1 тыс. долларов - лента Анастасии Хоменко Твой выбор принесет пользу. 
  • Лучший ЛГБТК-фильм конкурса Солнечный зайчик - картина Марсело Мартинесси Наследницы.
  • Специальные награды жюри конкурса Солнечный зайчик - лента Офира Рауля Грайцера Кондитер и фильм Жесткая краска Филипе Матцембахера и Марсиу Реолона.

Награду Скифский олень за вклад в мировое киноискусство получил немецкий актер Юрген Прохнов.

Андриус Блажевичус

Самид Каккада

Фото: molodist.com 

47-й международный кинофестиваль проходил в Киеве с 27 мая по 3 июня при поддержке Госскино Украины  Министерства информационной политики.

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Теги: кино, кинофестиваль, кинофестиваль молодость
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