Netflix снимет первый арабский фантастический сериал "Джинн"

Иллюстративное фото: unsplash.com

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Съемки уже начались, сериал выйдет на экраны уже в 2019 году

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Netflix начал съемки первого арабского сериала "Джинн". Новая драма из шести серий выйдет на Netflix в 2019 году, сообщает The Hollywood Reporter.

Netflix совместно с иорданской командой начали съемки сериала в Иордании. Сериал расскажет о приключениях арабских подростков, случайно освободивших джинна и древнюю злую силу.

Съемки фантастического сериала продлятся около 10 недель на нескольких локациях в Иордании. Режиссером и исполнительным продюсером первого арабского сериала Netflix стал Мир-Жан Бу-Чаая.

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Представитель Netflix Эрик Бармак заявил, что сериал "Джинн" выйдет на арабском языке и расскажет местную историю зрителям по всему миру.

Ранее Netflix представили официальный трейлер фантастического сериала "Маньяк". Главные роли в сериале сыграли Эмма Стоун и Джона Хилл.