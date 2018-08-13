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13.08.2018, 16:50

Netflix снимет первый арабский фантастический сериал "Джинн"

Netflix снимет первый арабский фантастический сериал "Джинн" - Фото
Иллюстративное фото: unsplash.com

Съемки уже начались, сериал выйдет на экраны уже в 2019 году

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Netflix начал съемки первого арабского сериала "Джинн". Новая драма из шести серий выйдет на Netflix в 2019 году, сообщает The Hollywood Reporter.

Netflix совместно с иорданской командой начали съемки сериала в Иордании. Сериал расскажет о приключениях арабских подростков, случайно освободивших джинна и древнюю злую силу.

Съемки фантастического сериала продлятся около 10 недель на нескольких локациях в Иордании. Режиссером и исполнительным продюсером первого арабского сериала Netflix стал Мир-Жан Бу-Чаая.

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Представитель Netflix Эрик Бармак заявил, что сериал "Джинн" выйдет на арабском языке и расскажет местную историю зрителям по всему миру.

Ранее Netflix представили официальный трейлер фантастического сериала "Маньяк". Главные роли в сериале сыграли Эмма Стоун и Джона Хилл.

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Теги: Netflix, сериал, иордания, фантастика, Джинн, арабский сериал
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