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20.06.2018, 14:35

Обнародован постер фильма "Дикое Поле" по роману Жадана

Обнародован постер фильма "Дикое Поле" по роману Жадана - Фото
Часть постера фильма Дикое поле

В широкий прокат фильм "Дикое Поле", снятый по мотивам романа "Ворошиловград", выйдет 8 ноября

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Представлен официальный постер фильма "Дикое Поле", снятого по мотивам романа "Ворошиловград" Сергея Жадана. Авторами сценария выступили Наталья Ворожбит, Сергей Жадан, а также Ярослав Лодыгин, который является и режиссером картины.

В главных ролях снялись Олег Москаленко (Герман), Владимир Ямненко (Коча), Георгий Поволоцкий (Травма), Алексей Горбунов (Пастор), Руслана Хазипова (Оля), Евгения Муц (Катя), Игорь Портянко (Николай Николаевич), Сергей Жадан и др.

В начале июля состоится премьера первого официального трейлера ленты, а на кинорынке Одесского международного кинофестиваля пройдет презентация проекта для кинотеатров.

В широкий прокат "Дикое Поле" выйдет 8 ноября.

Роман Жадана "Ворошиловград", по мотивам которого снят фильм, был опубликован в 2010 году издательством Фолио. Роман победил в конкурсе Книга года Би-Би-Си за 2010 год, а в 2014 году роман был удостоен швейцарской литературной премии Jan Michalski Prize. Кроме украинского, роман издан на русском, польском, немецком, французском и других языках.

"Ворошиловград" повествует о событиях реальных и современных. Главный герой, Герман, отправляется в Донбасс, в город своего детства, окруженный бескрайними кукурузными полями. Его брат, владелец автозаправки, неожиданно пропал, а на саму заправку "положила глаз" местная мафия. Неожиданно для себя Герман осознает, что "продать все и свалить" - не только неправильно, но и невозможно и надо защищать свой бизнес, свою территорию, своих женщин, свою память.

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Теги: роман Жадана, фильм, постер, Сергей Жадан, роман Ворошиловград
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