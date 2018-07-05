Один из участников Atlas Weekend отменил свое выступление: видео

Шило Фото: скриншот с видео

commenthover

Выступление группы переносится на следующий год

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Российские рэперы Кровосток не смогут выступить на фестивале Atlas Weekend в Киеве 7 июля – фронтмен коллектива Шило (Антон Черняк) сломал ногу. Об этом он сам рассказал в видеообращении, опубликованном в Facebook фестиваля.

Выступление группы переносится на следующий год.

"Фронтмен группы, Шило (Антон Черняк) сломал ногу, из-за чего группа не сможет присутствовать в Киеве 7 июля", - сообщили организаторы Atlas Weekend.

В день открытия Atlas Weekend-2018 посетили 154 тысячи человек. Это рекорд фестиваля.

