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05.07.2018, 19:41

Один из участников Atlas Weekend отменил свое выступление: видео

Один из участников Atlas Weekend отменил свое выступление: видео - Фото
Шило Фото: скриншот с видео

Выступление группы переносится на следующий год

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Российские рэперы Кровосток не смогут выступить на фестивале Atlas Weekend в Киеве 7 июля – фронтмен коллектива Шило (Антон Черняк) сломал ногу. Об этом он сам рассказал в видеообращении, опубликованном в Facebook фестиваля.

Выступление группы переносится на следующий год.

"Фронтмен группы, Шило (Антон Черняк) сломал ногу, из-за чего группа не сможет присутствовать в Киеве 7 июля", - сообщили организаторы Atlas Weekend.

В день открытия Atlas Weekend-2018 посетили 154 тысячи человек. Это рекорд фестиваля. 

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Теги: Atlas Weekend, группа, кровосток, шило, нога
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