Окружение Ареты Франклин: она может уйти в любое время

Арета Франклин Фото: gettyimages.com

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По словам источника, певица похудела до 39 кг, и состояние ее здоровья становится все хуже

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Легендарная американская соул-певица Арета Франклин тяжело больна. Об этом агентству Associated Press рассказал человек, близкий к исполнительнице, сообщает ВВС.

Развлекательный сайт TMZ также сообщил, что "старому другу (Ареты Франклин, - ред.) неделю назад сказали: "готовьтесь, она умирает".

По словам источника, певица похудела до 39 кг, и состояние ее здоровья становится все хуже. Он рассказал, что две недели назад всех из окружения Франклин предупредили, что "она может уйти в любое время".

Арета Франклин 18 раз становилась лауреатом премии Грэмми. Она стала одной из самых успешных артистов всех времен, в 1987 году ее включили в Зал славы рок-н-ролла.

По данным ВВС, в 2017 году Франклин сообщила радиостанции Детройта, что уйдет на пенсию после того, как завершит новый альбом, над которым она работала со Стиви Уандером.

Как сообщалось ранее, российский певец Николай Носков перенес инсульт.