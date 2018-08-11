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11.08.2018, 15:30

"Подмена правды": Гройсман вмешался в "цензуру" фильма о Стусе

"Подмена правды": Гройсман вмешался в "цензуру" фильма о Стусе - Фото
Сьемки фильма (фото - СТУС / Художній фільм про Василя Стуса/Facebook)

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил разобраться, насколько история Василия Стуса подается в фильме честно и без подмены исторической правды

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Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству культуры и Госкино разобраться со скандалом вокруг фильма об украинском поэте Василии Стусе и не допустить перекручиваний. Об этом он написал на странице в Facebook

Гройсман поручил собрать авторов фильма и общественность, разобраться и "сделать все возможное, чтобы история Стуса была рассказана честно, правдиво и без перекручиваний". 

"Недопустимо, когда кто-либо пытается влиять на украинское кино и подменять историческую правду на выгодную кому-то. Мы не должны с этим мириться", - отметил премьер. 

Скандал возник вокруг фильма "Птица души" о Василие Стусе, который снимает режиссер Роман Бровко по сценарию Сергея Дзюбы и Артемия Кирсанова. Из фильма вырезали части сценария, в частности те, в которых фигурировал Виктор Медведчук - адвокат Стуса, а сейчас политический деятель. 

Как известно, Медведчук на суде выполнял функцию "второго прокурора" и не защищал подсудимого, а подтвердил обвинение. 

Сцены при участии персонажа Медведчука были в фильме, подтвердил Детектору медиа член экспертной комиссии Госкино Алик Шпилюк. При этом глава Госкино Филип Ильенко отметил, они не занимаются цензурой и корректировкой сценария - это зона ответственности продюсера, режиссера и автора сценария. 

По словам режиссера Бровко, сын Василия Стуса выступил против развития темы Медведчука, хотя сам Дмитрий Стус это отрицает. Также режиссер сказал, что была позиция прокатчиков, которые предупредили, что появление Медведчука приведет к тому, что "серьезные люди не захотят брать фильм в кинотеатры". 

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Теги: Василий Стус, цензура, фильм, виктор медведчук
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