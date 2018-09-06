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06.09.2018, 15:09

Полиция назвала причину смерти солистки The Cranberries

Полиция назвала причину смерти солистки The Cranberries - Фото
Долорес О'Риордан Фото: gettyimages.com

Ранее полиция заявляла, что не считает смерть Долорес О'Риордан подозрительной

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Британская полиция установила, что солистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан умерла в результате утопления в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает ВВС.

Других подробностей полиция пока не сообщила.

Результаты экспертизы показали, что уровень алкоголя в крови певицы в четыре раза превышал допустимую для вождения норму, сообщает Guardian.

Ее нашел обслуживающий персонал отеля погруженной с головой в ванну.

Есть информация о том, что, кроме алкоголя, О'Риордан принимала отпускаемые по рецепту лекарства, включая лоразепам.

46-летняя О'Риордан внезапно умерла в Лондоне 15 января 2018 года. Ее нашли в номере одного из отелей.

Полиция не сообщала о причинах смерти певицы, однако заявляла, что не считает смерть О'Риордан подозрительной.

В мае 2017 года группа была вынуждена отменить тур по Европе из-за проблем со здоровьем в О'Риордан. Сообщалось, что у певицы проблемы со спиной.

 

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Теги: Cranberries, смерть, алкоголь, Долорес ОРиордан, утопление
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