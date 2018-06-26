Решившая снестись на сцене птица может сорвать Ottawa Bluesfest

Killdeer Фото: скриншот с видео

commenthover

Переместить птицу и ее четыре яйца могут только с разрешения правительства Канады

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Птица, которая решила отложить яйца на месте главной сцены, может сорвать открытие крупного канадского фестиваля Ottawa Bluesfest. Об этом сообщает ВВС.

Вид, который называется Killdeer, находится под угрозой исчезновения, поэтому охраняется федеральным правительством Канады. По закону, птицу и ее возможный выводок нельзя переместить без одобрения правительства. Организаторы фестиваля ждут санкции.

Как сообщается, открытие мероприятия запланировано на 5 июля. Монтаж главной сцены, на месте которой птица отложила яйца, должны были начать во вторник.

«Я не думал, что когда-нибудь узнаю об орнитологии", - сказал ВВС директор по связям с общественностью Bluesfest.

Вид Killdeer получил такое название из-за того, что его представители, небольшие по размеру птицы, способны воспроизводить звук, похожий на крик оленя.

В этом году на Ottawa Bluesfest среди прочих должны выступить Beck, Брайан Адамс и Dave Matthews Band.

Вчера во время футбольного матча между австралийскими командами Belconnen United Blue Devils и Canberra на поле выбежал кенгуру и "заблокировал" собой ворота.