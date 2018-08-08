Роман Милана Кундеры впервые выйдет в украинском переводе

Фото: starylev.com.ua

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"Вальс на прощание" - одно из самых известных произведений чешско-французского писателя

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Роман чешско-французского писателя Милана Кундеры "Вальс на прощание" впервые выйдет в переводе на украинский язык. Об этом сообщается на сайте Видавництва Старого Лева, которое и издаст роман.

«Роман Милана Кундеры наконец выходит на украинском. Я не знаю, что это за магия, связанная с его литературным стилем, но книги Кундеры, однажды войдя в вашу жизнь, остаются там навсегда. Я верю, что каждая из них должна звучать по-украински. А сейчас пусть закружит "Вальс на прощание", только не на прощание с книгами Милана Кундеры, а на любовь», - отметила главный редактор издательства Марьяна Савка.

Перевел роман Леонид Кононович, художественное оформление сделала Анастасия Стефурак.

"Вальс на прощание" - одно из самых известных произведений Кундеры.

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