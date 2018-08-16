Сергей Жадан выпускает сборник с 80 новыми стихами: фото

Сергей Жадан (кадр из видеоклипа "Кобзон")

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Сам автор называет эту книгу поэтическим отчетом за последние два года

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Новая поэтическая книга Сергея Жадана "Антенна" появится в начале сентября в двух форматах – полноцветный арт-бук и его черно-белая версия. В нее вошли 80 новых стихотворений, написанных автором за последние два года. Об этом сообщается на сайте Meridian Czernowitz.

По словам Жадана, написанные за последнее время стихи представляют собой своеобразный поэтический дневник, поэтому "Антенну" можно назвать "поэтическим отчетом". Новый сборник является частью трилогии, две предыдущие ее части - "Жизнь Марии" и "Тамплиеры".

Сборник проиллюстрирован работами харьковского художника Гамлета. "Собственно, это не совсем иллюстрации. Гамлет фактически нарисовал всю книгу. В ней расписан каждый разворот. В общем - 150 иллюстраций на 300 страниц текста. Получилось ярко и неожиданно", - рассказывает Жадан.

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Фото: Meridian Czernowitz

Первая презентация книги состоится 8 сентября 2018 г. во время IX Международного поэтического фестиваля Meridian Czernowitz в Черновцах. Следующие - 14 сентября в Киеве, 18 сентября в Харькове, 19 сентября в Одессе и 22 сентября во Львове в рамках Форума издателей.