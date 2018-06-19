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19.06.2018, 15:38

Сериалы на украинском ТВ изменили географию - Артеменко

Сериалы на украинском ТВ изменили географию - Артеменко - Фото
Юрий Артеменко (фото - скриншот с видео)

До 2017 года, кроме украинских передач, было больше контента из США и РФ, а сейчас продукты из США, стран ЕС, Турции и Польши

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Общенациональные телеканалы стали показывать больше передач европейского производства и наблюдатется тренд уменьшения числа трансляции советских фильмов - остались в основном ленты украинских киностудий. Об этом сообщил председатель Нацсовета Украины по вопросам телерадиовещания Юрий Артеменко, ссылаясь на результаты мониторинга эфиров 26 телеканалов, проведенного в марте, передает Укринформ.

"Все общенациональные телеканалы существенно перевыполняют квоту относительно доли передач европейского, в том числе украинского, производства. Имеем 93% вместо 70%, как того требует Закон", - отметил он.

Кроме того, доля передач украинского производства составляет 79% - показатель вырос на 4% с 2017 года. Доля передач производства стран ЕС, США и Канады - 14%.

Он назвал:

- десять телеканалов с самой большой долей украинского контента: Еспресо, UA:Культура, М1, Прямой (по 100%), СТБ (99%), 5 канал (98%), ZIK (97%), 1+1 (93%), Zoom (86%), Украина (85%);

-десять телеканалов с самой большой долей европейского продукта: Новый (50%), ТЕТ (38%), Мега (36%), НЛО TV (33%), 2+2, UA Первый и Еnter-фильм (по 26%), Пиксель (24%), ICTV (20%), НТН (16%), К1 (15%).

Мониторинг проводят один раз в год.

По его словам, в Украине "доминирует тренд уменьшения части советских фильмов". "Они есть, транслируются, но телеканалы транслируют преимущественно советские фильмы именно украинских киностудий - имени Довженко, Одесской, Ялтинской", - подчеркнул глава Нацсовета.

Артеменко сказал, что телесериалы изменили географию производителей: до 2017 года это были США и РФ, а сейчас - США, страны ЕС, Турция и Польша. 

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Теги: украинские фильмы, телевидение, квоты, телесериалы, советские фильмы
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