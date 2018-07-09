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09.07.2018, 10:01

Со следующей недели украинский "Тоннель любви" станет платным

Со следующей недели украинский "Тоннель любви" станет платным - Фото
Фото: rivne.travel

Популярное у туристов и влюбленных пар место в Ровенской области местные власти решили сделать платным для автомобилистов

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Через неделю, с 16 июля, въезд в туристическую зону отдыха "Тоннель любви" около поселка Клевань в Ровенской области станет платным. Об этом сообщил сайт местного сельсовета.

Въезд на автомобиле (от 1 до 5 человек) будет стоить 20 гривень, а на машине вместимостью от 6 до 20 человек - 50 грн за единицу транспорта. Автобусы от 21 и более человек пропустят за 100 грн.

Бесплатно посетить романтический объект можно будет пешком или на велосипеде.

Кроме того, ничего платить не придется участникам АТО и ООС.

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Тоннель любви — памятник природы местного значения на отрезке ж/д пути от Клевани к поселку Оржев. Это зеленый тоннель в лесном массиве длиной около 4 км, который создан арочно сплетенными между собой зарослями. Популярное место паломничества туристов и влюбленных пар. По легенде, если влюбленные пройдут через тоннель и загадают желание, оно исполнится. Также здесь молодожены сажают цветы.

В Клевань можно доехать поездом (поселок находится по пути из Ровно в Луцк) и на автомобиле по дороге Н22 из Ровно.

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Теги: туризм, ровенская область, волынь, тоннель
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