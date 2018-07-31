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31.07.2018, 09:20

"Стражи Галактики" требуют вернуть уволенного режиссера

"Стражи Галактики" требуют вернуть уволенного режиссера - Фото
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Помимо бестактных шуток десятилетней давности, Джеймс Ганн критиковал президента США Дональда Трампа

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Актерский состав фантастического фильма-комикса "Стражи Галактики" подписал открытое письмо в поддержку режиссера Джеймса Ганна: голливудские звезды призвали компанию Disney пересмотреть решение о его увольнении из-за некоторых "оскорбительных твитов", которые тот написал еще 10 лет назад - до заключения контракта со студией.

Совместное обращение актеров (Майкла Рукера, Пома Клементьеффа, Зои Салданы, Вина Дизеля, Дэйва Батисты, Брэдли Купера, Карен Гиллан и Шона Ганна) опубликовал у себя в Instagram исполнитель роли главного героя Крис Пратт.

"И хотя я не поддерживаю шутки Джеймса Ганна, которые он сделал много лет назад, он хороший человек. Я хотел бы, чтобы он был восстановлен как режиссер третьей части", - подписал он призыв.

Walt Disney Studios уволила Ганна, режиссера и сценариста двух фильмов, еще 20 июля, не дав ему заняться третьей частью саги. Причина - твиты в 2008-2011 годах вроде "Смех - лучшее лекарство. Вот почему я смеюсь над людьми с ВИЧ", которые нашли активисты-консерваторы.

Сам Ганн заявил, что эти сообщения "относятся к неудачным и безуспешным попыткам провокации", он сожалеет о них "не только потому, что они глупые, совершенно не смешные и абсолютно бестактные", а в первую очередь потому, что они "не отражают того, кем я являюсь сейчас".

Кроме того, Ганн жестко критиковал и критикует американского президента Дональда Трампа.

Съемки "Стражей Галактики-3" были запланированы на осень.

Трейлер ко второй части "Стражей":

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Теги: Стражи галактики, кино, демарш, киноактер, джеймс ганн
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