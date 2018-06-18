Студия Disney обнародовала даты выхода фильмов до 2020 года

Киностудия Disney обнародовала даты выхода новых фильмов, премьеры которых должны состояться до 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба студии.
Так, в 2018 году на экраны появятся пять фильмов:
В 2019 году состоятся премьеры 11 фильмов, среди которых Мстители 4 и Звездные войны 9:
В 2020 году компания анонсировала выход двух кинолент: Мулан (27 марта) и Индиана Джонс 5 (10 июля).
В мае 2018 года в Сети появился тизер украинского детективного боевика "Позивний "Бандерас", который выйдет на киноэкраны этой осенью. Режиссер фильма – Заза Буадзе, творец исторического экшена "Червоний", премьера которого состоялась в 2017 году.
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