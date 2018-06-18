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18.06.2018, 10:45

Студия Disney обнародовала даты выхода фильмов до 2020 года

Студия Disney обнародовала даты выхода фильмов до 2020 года - Фото
Фото: скриншот с видео

Звездные войны, Мстители, Король Лев и 15 других кинолент

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Киностудия Disney обнародовала даты выхода новых фильмов, премьеры которых должны состояться до 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба студии.

Так, в 2018 году на экраны появятся пять фильмов:

  • Человек-муравей и Оса - 6 июля;
  • Кристофер Робин - 3 августа;
  • Ральф против интернета - 21 ноября;
  • Щелкунчик и четыре королевства - 2 ноября;
  • Мэри Поппинс возвращается - 25 декабря.

В 2019 году состоятся премьеры 11 фильмов, среди которых Мстители 4 и Звездные войны 9:

  • Капитан Марвел - 8 марта;
  • Дамбо - 29 марта;
  • Мстители 4 - 3 мая;
  • Аладдин -24 мая;
  • История игрушек - 4 - 21 июня;
  • Король Лев - 19 июля;
  • Артемис Фаул - 9 августа;
  • Ноэль - 8 ноября;
  • Холодное сердце 2 - 27 ноября;
  • Круиз по джунглям - 20 декабря;
  • Звездные войны. Эпизод 9 - 20 декабря

В 2020 году компания анонсировала выход двух кинолент: Мулан (27 марта) и Индиана Джонс 5 (10 июля). 

В мае 2018 года в Сети появился тизер украинского детективного боевика "Позивний "Бандерас", который выйдет на киноэкраны этой осенью. Режиссер фильма – Заза Буадзе, творец исторического экшена "Червоний", премьера которого состоялась в 2017 году.

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Теги: премьера фильма, кино, фильм, Disney, дата выхода фильма, киностудия
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