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22.06.2018, 10:18

Студия Paramount снимет третий фильм "Черепашки-ниндзя"

Студия Paramount снимет третий фильм "Черепашки-ниндзя" - Фото
Кадр из фильма "Черепашки-ниндзя 2" 2016 года

Картина должна стать "перезагрузкой" знаменитой франшизы после "Черепашек-ниндзя 2" 2016 года, которые не оправдали надежд по кассовым сборам

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Студия Paramount начала работу над третьим полнометражным фильмом "Подростки-мутанты черепашки-ниндзя". Это будет попытка "перезагрузить" франшизу после "Черепашек-ниндзя 2", которые вышли в 2016 году и стали "серьезным разочарованием" по кассовым сборам, пишет Variety.

Сценарий для новой картины напишет Эндрю Додж, известный, в частности, как автор сценария комедии "Плохие слова". Продюсерами выступят Майкл Бэй, Эндрю Форм и Брэд Фуллер.

Франшиза основывается на комиксах Кевина Истмена и Питера Лэрда о черепахах-супергероях, названных в честь художников эпохи Возрождения Микеланджело, Рафаэля, Леонардо и Донателло. Черепахи обладают навыками ниндзя, которые им передала крыса-мутант Сплинтер.

В начале 1990-х годов студия New Line Cinema выпустила три полнометражных фильма о черепашках-ниндзя, первый из которых стал настоящим хитом. Также по мотивам комиксов сняты несколько мультсериалов.

Ранее в июне киностудия Disney обнародовала даты выхода новых фильмов, премьеры которых должны состояться до 2020 года.

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Теги: кино, фильм, черепашки-ниндзя, paramount, американское кино
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