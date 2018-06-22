Студия Paramount снимет третий фильм "Черепашки-ниндзя"

Кадр из фильма "Черепашки-ниндзя 2" 2016 года

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Картина должна стать "перезагрузкой" знаменитой франшизы после "Черепашек-ниндзя 2" 2016 года, которые не оправдали надежд по кассовым сборам

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Студия Paramount начала работу над третьим полнометражным фильмом "Подростки-мутанты черепашки-ниндзя". Это будет попытка "перезагрузить" франшизу после "Черепашек-ниндзя 2", которые вышли в 2016 году и стали "серьезным разочарованием" по кассовым сборам, пишет Variety.

Сценарий для новой картины напишет Эндрю Додж, известный, в частности, как автор сценария комедии "Плохие слова". Продюсерами выступят Майкл Бэй, Эндрю Форм и Брэд Фуллер.

Франшиза основывается на комиксах Кевина Истмена и Питера Лэрда о черепахах-супергероях, названных в честь художников эпохи Возрождения Микеланджело, Рафаэля, Леонардо и Донателло. Черепахи обладают навыками ниндзя, которые им передала крыса-мутант Сплинтер.

В начале 1990-х годов студия New Line Cinema выпустила три полнометражных фильма о черепашках-ниндзя, первый из которых стал настоящим хитом. Также по мотивам комиксов сняты несколько мультсериалов.

Ранее в июне киностудия Disney обнародовала даты выхода новых фильмов, премьеры которых должны состояться до 2020 года.