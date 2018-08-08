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08.08.2018, 23:19

Супергерои будут отмщены: кинопремия Оскар вводит новую номинацию

Супергерои будут отмщены: кинопремия Оскар вводит новую номинацию - Фото
Оскар

Пока неизвестно, вступят ли в силу изменения на ближайшей церемонии Оскар, которая пройдет в феврале 2019 года

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На кинопремии Оскар будет введена новая номинация - за чрезвычайные достижения в категории популярных фильмов. Об этом сообщает ВВС.

Это одно из трех изменений, 7 августа одобренных советом директоров Американской кинокадемии.

Таким образом, фильмы, популярные среди зрителей, но не очень понравившиеся критикам, будут иметь больше шансов получить Оскар. В числе лауреатов теперь смогут появиться, например, фильмы о супергероях.

Пока неизвестно, вступят ли эти изменения в силу уже на ближайшей церемонии Оскар, которая пройдет в феврале 2019 года.

В Академии отметили, что критерии для новой категории и другие ключевые подробности пришлют позже.

В предыдущие годы на Оскаре пренебрегали кинолентами, которые имели хорошие кассовые сборы.

Номинация "Выдающийся популярный фильм" может также стать хорошим ответом на критику: Академию часто обвиняют в том, что фильмы, которые получают награды, не отражают то, что хотят смотреть зрители.

8 августа в сети появился трейлер фильма "Бельканто" с американской актрисой Джулианной Мур в главной роли. Это фильм об оперной певице Роксане Косс, которая приезжает в США, чтобы спеть на приеме в честь дня рождения японского магната. Во время ее выступления в дом врывается группа боевиков, которые берут гостей в заложники.

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Теги: премия Оскар, кино
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