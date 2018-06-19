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19.06.2018, 06:00

"Терминатор" Роберт Патрик сыграет Беркута в карпатском боевике

"Терминатор" Роберт Патрик сыграет Беркута в карпатском боевике - Фото
Молодой Роберт Патрик в роли жидкого терминатора (скрин)

"1241 год. Монгольская орда движется на запад, истребляя все на своем пути. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается у подножия..."

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Голливудский актер Роберт Патрик, сыгравший главного злодея в легендарном фантастическом фильме "Терминатор-2" - робота Т-1000 из текучего металла, сейчас снимается в Украине в будущем историческом боевике режиссера Ахтема Сейтаблаева "Захар Беркут".

По данным ресурса IMDB, персонаж Патрика - народный герой Захар Беркут из одноименной повести Ивана Франко, старейшина общины в карпатской Тухольщине, который вместе с народом борется против монголо-татарской орды. В сюжетную линию также вплетена история любви.

Звезда американского кино уже несколько дней публикует у себя в микроблоге Instagram фотографии из Карпат, Синевира и Львова:

Помимо него, в фильме снимаются Томми Фланаган ("Гладиатор", "Храброе сердце") - он сыграет главного антагониста - боярина-предателя Тугара Вовка, Рокки Майерс ("Люцифер"), Поппи Дрейтон ("Хроники Шаннары"), Оливер Тревена и другие.

Вместе с Сеитаблаевым над лентой будет работать сорежиссер Джон Винн, известный по работе с Гильермо дель Торо и компанией Marvel. В задачи голливудских партнеров входит коммуникация с международным актерским составом и помощь с продвижением проекта на рынке в Северной Америке.

Постер фильма:

Премьера почти двухчасовой картины, которую снимает украинская компания Kinorob при поддержке Госкино, запланирована на 2019 год.

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"Это наш шанс рассказать всему миру невероятную героическую историю Ивана Франко, показать далеко за пределами страны красоту украинских Карпат, дать возможность больше узнать о нашей истории, древних традициях, познакомиться с культурой, бытом, услышать настоящую украинскую музыку", - рассказал режиссер.

Посмотреть, как продвигаются дела у съемочной группы, можно на страницах в Instagram или Facebook.

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Теги: кино, Голливуд, захар беркут, роберт патрик, экранизация
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