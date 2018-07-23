Трейлер "Аквамена" посмотрели более 9 млн человек: видео

Фото: скриншот видео

commenthover

Съемки фильма завершились еще в октябре 2017 года

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Первый трейлер американского супергеройского фильма "Аквамен" за одни сутки посмотрели более девяти миллионов пользователей YouTube.

Студия Warner Bros. Pictures выпустила первый трейлер фильма "Аквамен", который снял режиссер Джеймс Ван ("Заклятие"). Главные роли исполняют Джейсон Момоа ("Игра престолов") и Эмбер Херд ("Ананасовый экспресс").

В фильме идет речь о возвращении Аквамена в подводное царство после событий "Лиги Справедливости". По сюжету, сводный брат супергероя объявляет войну жителями суши. Аквамен должен сразиться с ним, чтобы предотвратить этот конфликт.

Помимо Момоа и Херд в фильме появятся актеры Уиллем Дефо, Николь Кидман, Дольф Лундгрен и Патрик Уилсон.

Съемки "Аквамена" завершились еще в октябре 2017 года, но обилие спецэффектов усложнило его производство.

Студия Warner Bros. выпустила первый тизер-трейлер фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда".