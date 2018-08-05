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05.08.2018, 14:26

Турция видит в Евровидении угрозу моральным ценностям

Турция видит в Евровидении угрозу моральным ценностям - Фото
Фото: скриншот видео

Гендиректор турецкого государственного телеканала назвал две причины, почему страна бойкотирует международный конкурс

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Турция не планирует отказываться от бойкота международного песенного конкурса Евровидение. Об этом заявил гендиректор турецкого государственного телеканала TRT Ибрахим Ерен, сообщает газета Hürriyet.

"Как общественное телевещание мы не можем в 21:00, когда дети еще не спят, показывать в прямом эфире кого-то вроде бородатого австрийца в юбке, который не верит в половую принадлежность и говорит, что он и мужчина, и женщина", - сказал Ерен.

По его словам, другой причиной бойкота стало несогласие с системой голосования.

Он также сказал, что говорил с представителями Европейского вещательного союза о том, что тот "отступает от собственных ценностей".

"В результате другие страны также покинули "Евровидение". В EBU царит ментальный хаос, и в этом виновато его руководство. Если они смогут исправить ситуацию, то мы снова присоединимся к Евровидению", - объяснил он.

В 2014 году победителем конкурса стал артист-травести Том Нойвирт из Австрии, известный под сценическим псевдонимом Кончита Вурст.

Турция объявила песенному конкурсу бойкот в 2012 году в знак несогласия с изменением системы голосования. Анкара отказалась участвовать в конкурсе после введения правила о распределении голосов 50/50 - от жюри и зрителей, а также правило "большой пятерки", которое позволяет Испании, Италии, Великобритании, Франции и Германии автоматически попадать каждый год в финал конкурса.

В 2014 году победителем конкурса стал артист-травести Том Нойвирт из Австрии, известный под сценическим псевдонимом Кончита Вурст.

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Теги: Турция, евровидение, Ибрахим Ерен
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