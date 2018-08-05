Турция видит в Евровидении угрозу моральным ценностям

Турция не планирует отказываться от бойкота международного песенного конкурса Евровидение. Об этом заявил гендиректор турецкого государственного телеканала TRT Ибрахим Ерен, сообщает газета Hürriyet.
"Как общественное телевещание мы не можем в 21:00, когда дети еще не спят, показывать в прямом эфире кого-то вроде бородатого австрийца в юбке, который не верит в половую принадлежность и говорит, что он и мужчина, и женщина", - сказал Ерен.
По его словам, другой причиной бойкота стало несогласие с системой голосования.
Он также сказал, что говорил с представителями Европейского вещательного союза о том, что тот "отступает от собственных ценностей".
"В результате другие страны также покинули "Евровидение". В EBU царит ментальный хаос, и в этом виновато его руководство. Если они смогут исправить ситуацию, то мы снова присоединимся к Евровидению", - объяснил он.
В 2014 году победителем конкурса стал артист-травести Том Нойвирт из Австрии, известный под сценическим псевдонимом Кончита Вурст.
Турция объявила песенному конкурсу бойкот в 2012 году в знак несогласия с изменением системы голосования. Анкара отказалась участвовать в конкурсе после введения правила о распределении голосов 50/50 - от жюри и зрителей, а также правило "большой пятерки", которое позволяет Испании, Италии, Великобритании, Франции и Германии автоматически попадать каждый год в финал конкурса.
В 2014 году победителем конкурса стал артист-травести Том Нойвирт из Австрии, известный под сценическим псевдонимом Кончита Вурст.
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