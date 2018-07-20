Убийство рэпера XXXTentacion: есть четверо подозреваемых - фото

В США четверым предполагаемым участникам убийства рэпера Джасея Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion, предъявили обвинения. Об этом сообщает ВВС.
В офисе шерифа округа Броуард, штат Флорида, сообщили имена подозреваемых. Это Дедрик Уильямс, Майкл Боутрайт, Трейвон Ньюсом и Роберт Аллен. Всем им от 20 до 22 лет.
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Уильямс и Боутрайт уже арестованы, Ньюсом и Аллен пока остаются на свободе. Им предъявлены обвинения в убийстве первой степени с использованием огнестрельного оружия и в вооруженном ограблении.
После убийства XXXTentacion его песни резко взлетели в британских и американских хит-парадах. Мемориальную службу по Онфрою посетили тысячи поклонников.
В XXXTentacion, настоящее имя которого Джасей Онфрой, стреляли 19 июня в Майами, штат Флорида, когда он выходил из своего мотосалона и садился в автомобиль.
Дедрика Уильямса арестовали через два дня после того, как Онфрой умер в больнице. Боутрайту предъявили обвинение в убийстве 10 июля. К тому моменту он уже пять дней был под арестом по обвинению в обороте наркотиков.