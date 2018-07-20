Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
20.07.2018, 19:26

Убийство рэпера XXXTentacion: есть четверо подозреваемых - фото

Убийство рэпера XXXTentacion: есть четверо подозреваемых - фото - Фото
XXXTentacion

Двое арестованы, еще двоих ищут

Реклама
Реклама

В США четверым предполагаемым участникам убийства рэпера Джасея Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion, предъявили обвинения. Об этом сообщает ВВС.

В офисе шерифа округа Броуард, штат Флорида, сообщили имена подозреваемых. Это Дедрик Уильямс, Майкл Боутрайт, Трейвон Ньюсом и Роберт Аллен. Всем им от 20 до 22 лет. 

Фото: скриншот видео

Уильямс и Боутрайт уже арестованы, Ньюсом и Аллен пока остаются на свободе. Им предъявлены обвинения в убийстве первой степени с использованием огнестрельного оружия и в вооруженном ограблении.

После убийства XXXTentacion его песни резко взлетели в британских и американских хит-парадах. Мемориальную службу по Онфрою посетили тысячи поклонников.

В XXXTentacion, настоящее имя которого Джасей Онфрой, стреляли 19 июня в Майами, штат Флорида, когда он выходил из своего мотосалона и садился в автомобиль.

Дедрика Уильямса арестовали через два дня после того, как Онфрой умер в больнице. Боутрайту предъявили обвинение в убийстве 10 июля. К тому моменту он уже пять дней был под арестом по обвинению в обороте наркотиков.

Читайте также
90-летний Оскар. Главное о номинантах на кинопремию в этом году 28.02.2018Айда в кино: Кинопремьеры 12 октября 10.10.2017
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: рэпер, убийство, XXXTentacion
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В США арестован подозреваемый в убийстве рэпера XXXTentacion
Культура В США арестован подозреваемый в убийстве рэпера XXXTentacion
В Майами расстреляли XXXTentacion: рэпер не выжил - видео
Мир В Майами расстреляли XXXTentacion: рэпер не выжил - видео
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 