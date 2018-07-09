Украина впервые не примет участия в Детском Евровидении

Фото: suspilne.media

commenthover

В песенном конкурсе Украина принимает участие с 2006 года, однако впервые вынуждена отказаться от него из-за нехватки средств

Реклама

Реклама

Представитель от Украины в этом году не сможет принять участие в международном песенном конкурсе Детское Евровидение из-за недофинансирования Национальной общественной телерадиокомпании. Об этом сообщает пресс-служба НОТУ.

Как отмечают в НОТУ, участие в Детском Евровидении предусматривает значительные расходы ТРК на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос за участие в соревновании в Европейский вещательный союз, который является организатором конкурса.

"В этом году НОТУ впервые не имеет финансовой возможности осуществить затраты на производство отборочных туров, оплатить взнос и осуществить все обязательные выплаты", - говорится в сообщении.

В ТРК отмечают, что закон предусматривает на нужды НОТУ 1,54 млрд грн, однако госбюджетом-2018 выделено только 776 млн грн. При этом ежегодные членские взносы в Европейский вещательный союз составляют около 19 млн грн.

Детский песенный конкурс Евровидение - ежегодный международный конкурс для детей в возрасте до 15 лет, в котором участвуют по одному представителю от каждой из стран-членов Европейского вещательного союза.

В ноябре 2018 года конкурс пройдет в городе Минск, Беларусь.

В Детском Евровидении представитель от Украины побеждал в 2012 году - тогда наибольшее количество баллов набрала 10-летняя Настя Петрик.

Читайте также: Кто и как голосовал за Украину на Евровидении-2018