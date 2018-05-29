Украинская Википедия заплатит авторам лучших статей о музыке

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Жюри определит по одному победителю среди авторов специализированных и общих статей о музыке, они получат по 5 тыс грн

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Общественная организация Викимедиа Украина решила улучшить и дополнить статьи о музыке на украинской Википедии. Для этого она объявила конкурс с денежными призами, сообщается на странице Википедии.

Конкурс продлится с 1 по 30 июня. Жюри будет принимать статьи двух видов: специализированные - о теории музыки и музыкальных терминах, о музыкальных инструментах и программном обеспечении, о стилях и жанрах; общие - о композиторах, исполнителях, песнях, альбомах, музыкальных учебных заведениях, событиях.

Участникам конкурса предлагается создать новую статью или существенно дополнить уже существующую.

Жюри определит по одному победителю среди авторов специализированных и общих статей, они получат по 5 тыс грн.

Кроме того будут объявлены дополнительные номинации, победители которых тоже получат ценные призы, сообщают в Викимедиа Украина.

Все статьи будут оцениваться по десятибалльной шкале по трем главным критериям: соответствие тематике, раскрытие темы, оформление и иллюстрирование.