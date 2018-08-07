Умер актер и режиссер Театра на Подоле Игорь Славинский

6 августа умер актер и режиссер-постановщик киевского Театра на Подоле Игорь Славинский. Об этом сообщил театральный критик Олег Вергелис.
Славинскому было 65 лет. Причины смерти не уточняются.
Игорь Славинский играл в театре на Подоле с 1987 года, а в 2008 году стал режиссером-постановщиком. Четырежды он становился лауреатом главной театральной премии "Киевская пектораль".
В 2018 году Славинский получил звание народного артиста Украины.
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