Умер актер и режиссер Театра на Подоле Игорь Славинский

Игорь Славинский (фото - Національна спілка театральних діячів України)

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Народный артист, режиссер и актер Игорь Славинский скончался на 66-м году жизни

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6 августа умер актер и режиссер-постановщик киевского Театра на Подоле Игорь Славинский. Об этом сообщил театральный критик Олег Вергелис.

Славинскому было 65 лет. Причины смерти не уточняются.

Игорь Славинский играл в театре на Подоле с 1987 года, а в 2008 году стал режиссером-постановщиком. Четырежды он становился лауреатом главной театральной премии "Киевская пектораль".

В 2018 году Славинский получил звание народного артиста Украины.

7 июля в реанимации скончался украинский политзаключенный, диссидент и бывший народный депутат Украины Левко Лукьяненко.