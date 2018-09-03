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03.09.2018, 20:11

Умер клавишник Ника Кейва, с которым он выступал почти 30 лет

Умер клавишник Ника Кейва, с которым он выступал почти 30 лет - Фото
Конвэй Сэведж Фото: gettyimages.com

В прошлом году у Конвэя Сэведжа диагностировали опухоль мозга

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В воскресенье в возрасте 58 лет скончался Конвэй Сэведж, клавишник группы австралийского исполнителя Ника Кейва Nick Cave and the Bad Seeds. Об этом сообщается на официальном сайте Кейва.

Сэведж выступал с Ником Кейвом почти тридцать лет.

"Конвэй был нитью анархии, которая проходила через живые выступления группы. Его очень любили все – и члены группы, и поклонники. Вспыльчивый, смешной, страшный, сентиментальный, добродушный, мягкий, суровый, честный, настоящий — это все был он, а еще у него был "золотой голос" – высокий, сладкий и пропитанный душой", - говорится в сообщении.

Ник Кейв поделился воспоминанием о Сэведже.

"В пьяную ночь в баре отеля в Кельне в четыре часа ночи Конвэй сидел за пианино и пел нам Streets of Laredo в его сладком, меланхоличном стиле, он на мгновение остановил мир. В доме тогда не было сухих глаз. Прощай, Конвэй, в доме нет сухих глаз. Любовь, Ник и Bad Seeds", - написал музыкант.

Он также выпустил несколько сольных альбомов.

В прошлом году у Сэведжа диагностировали опухоль мозга.

16 августа в возрасте 76 лет в Детройте скончалась американская певица Арета Франклин, которую называют "королевой соула". 

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Теги: конвэй сэведж, ник кейв, клавишник, Bad Seeds
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