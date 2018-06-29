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29.06.2018, 08:28

Умер культовый американский писатель и сценарист Харлан Эллисон

Умер культовый американский писатель и сценарист Харлан Эллисон - Фото
Харлан Эллисон (фото - joblo.com)

Эллисон написал более 1800 рассказов, сценариев, новелл, эссе и критических статей, получив 8 премий Hugo

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В США на 85 году жизни скончался один из сценаристов сериала Звездный путь, известный писатель-фантаст Харлан Эллисон. Об этом пишет The Guardian.

Супруга писателя сообщила, что он умер во сне.

Эллисон написал более 1800 рассказов, сценариев, новелл, эссе и критических статей, получив 8 премий Hugo.

Эллисон родился в 1934 году в Кливленде (штат Огайо). Свой первый рассказ писатель опубликовал в издании Cleveland News, когда ему было 15 лет. 

Он стал представителем так называемой "новой волны", объединившей американских писателей, заявивших о себе в 60-х годах прошлого века. 

Одной из самых известных его работ считается "Парень и пес", где рассказывается о путешествии главного героя в мире, пережившем ядерную войну.

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Теги: Харлан Эллисон, фантастика
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