Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
27.06.2018, 08:46

Умер российский поэт Андрей Дементьев

Умер российский поэт Андрей Дементьев - Фото
Андрей Дементьев (фото - скриншот видео)

Андрей Дементьев находился в последнее время в реанимации

Реклама
Реклама

Вчера, 26 июня, умер российский поэт Андрей Дементьев на 90-м году жизни. Об этом сообщает пропандистское агентство РФ ТАСС.

"Андрея Дмитриевича больше нет", - сказала жена поэта Анна Пугач.

Дементьев находился в последнее время в реанимации, его состояние было очень тяжелым. Поэто родился 16 июля 1928 года. Среди наиболее известных его стихотворений — "Не смейте забывать учителей", "Не обижайтесь на детей", "Никогда ни о чем не жалейте вдогонку". Песни на его стихи исполняли Людмила Зыкина, София Ротару. С 1981 по 1992 год поэт возглавлял популярный литературный журнал "Юность".

11 ноября 2017 года умер сатирик и пророссийский пропагандист Михаил Задорнов.

Читайте также
90-летний Оскар. Главное о номинантах на кинопремию в этом году 28.02.2018Айда в кино: Кинопремьеры 12 октября 10.10.2017
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: андрей дементьев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Тотальный таргетинг: 7 патентов Facebook, которые щекочут нервы
Технологии Тотальный таргетинг: 7 патентов Facebook, которые щекочут нервы
Межбанк открылся котировками доллара 26,25/26,35
Банки Межбанк открылся котировками доллара 26,25/26,35
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 