Андрей Дементьев (фото - скриншот видео)

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Андрей Дементьев находился в последнее время в реанимации

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Вчера, 26 июня, умер российский поэт Андрей Дементьев на 90-м году жизни. Об этом сообщает пропандистское агентство РФ ТАСС.



"Андрея Дмитриевича больше нет", - сказала жена поэта Анна Пугач.

Дементьев находился в последнее время в реанимации, его состояние было очень тяжелым. Поэто родился 16 июля 1928 года. Среди наиболее известных его стихотворений — "Не смейте забывать учителей", "Не обижайтесь на детей", "Никогда ни о чем не жалейте вдогонку". Песни на его стихи исполняли Людмила Зыкина, София Ротару. С 1981 по 1992 год поэт возглавлял популярный литературный журнал "Юность".

11 ноября 2017 года умер сатирик и пророссийский пропагандист Михаил Задорнов.