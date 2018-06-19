Умер украинский поэт и прозаик Иван Драч

Известный украинский литератор скончался в Феофании
Сегодня утром, 19 июня, на 82-м году жизни скончался известный украинский политик, поэт, прозаик, драматург и критик Иван Драч. Об этом сообщил на своей странице в Facebookпредседатель Национального союза кинематографистов Украины Сергей Трымбач.
Трымбач сказал, что поэт умер в клинической больнице Феофания после продолжительной болезни.
"Еще вчера вечером я говорил с женой, Марией Михайловной. Надежда оставалась, однако произошло то, что произошло", - написал его коллега.
Также он сообщил, что Драч завещал похоронить его в родном селе Телиженцы, у могилы его сына Ивана.
Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным и друзьям Драча.
"Один из самых ярких поэтов из когорты шестидесятников, прозаик, киносценарист, общественный деятель - это все слишком малые категории для художника его масштаба. Прежде всего, это была Человек, который тонко чувствовал Украины и ее душу", - отметил он.
Иван Драч родился 17 октября 1936 в селе Тележинцы в Киевской области. Был первым председателем Народного Руха Украины (1989). Удостоен звания Герой Украины (2006).
6 июня в возрасте 83 лет умерла украинский режиссер и академик Национальной академии искусств Кира Муратова.