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19.06.2018, 13:12

Умер украинский поэт и прозаик Иван Драч

Умер украинский поэт и прозаик Иван Драч - Фото
Иван Драч (фото - Радио Свобода)

Известный украинский литератор скончался в Феофании

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Сегодня утром, 19 июня, на 82-м году жизни скончался известный украинский политик, поэт, прозаик, драматург и критик Иван Драч. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Национального союза кинематографистов Украины Сергей Трымбач. 

Трымбач сказал, что поэт умер в клинической больнице Феофания после продолжительной болезни. 

"Еще вчера вечером я говорил с женой, Марией Михайловной. Надежда оставалась, однако произошло то, что произошло", - написал его коллега. 

Также он сообщил, что Драч завещал похоронить его в родном селе Телиженцы, у могилы его сына Ивана.   

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным и друзьям Драча. 

"Один из самых ярких поэтов из когорты шестидесятников, прозаик, киносценарист, общественный деятель - это все слишком малые категории для художника его масштаба. Прежде всего, это была Человек, который тонко чувствовал Украины и ее душу", - отметил он. 

Иван Драч родился 17 октября 1936 в селе Тележинцы в Киевской области. Был первым председателем Народного Руха Украины (1989). Удостоен звания Герой Украины (2006).

6 июня в возрасте 83 лет умерла украинский режиссер и академик Национальной академии искусств Кира Муратова.

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Теги: иван драч, украинский поэт, умер иван драч
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