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05.06.2018, 13:59

В Британии назвали лучшие фильмы о супергероях всех времен

В Британии назвали лучшие фильмы о супергероях всех времен - Фото
Скриншот видео

В тройку лидеров вошли "Дэдпул", "Термный рыцарь" и "Супермен"

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В Великобритании провели голосование на лучший фильм о супергероях всех времен. Об этом сообщает The Independent.

Лучшим признали фильм "Супермен" 1978 года с Кристофером Ривом в главной роли. В нем также снялись Джин Хэкмен и Марлон Брандо. Лента собрала в кинопрокате $300 млн. 

На втором месте - "Темный рыцарь" 2008 года, где Кристиан Бейл сыграл роль Бэтмена и Хит Лэджер получил "Оскар" за роль Джокера". 

Относительно новый "Дэдпул", который вышел в 2016 году - третий в рейтинге. 

Опрос проводила компания Virgin Media, в нем участвовали 1000 взрослых британцев. 

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Теги: рейтинг, фильмы, супергерои, "Супермен", "Темный рыцарь", "Дэдпул"
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