В Чернигове нашли артефакты периода княжеских междоусобиц: фото

Фото: facebook.com/allisscorp

commenthover

Остатки сооружений, скелеты и несколько артефактов относятся к периоду княжеских междоусобиц

Реклама

Реклама

В Чернигове раскопали остатки сооружений и останки погибших периода княжеских междоусобиц. Раскопки проходили на месте будущей пристройки к Черниговской музыкальной школе № 1 им. Вильконского, сообщила в Facebook кандидат исторических наук, доцент института истории, этнологии и правоведения Национального университета "Черниговский коллегиум" им. Т.Г. Шевченко Елена Черненко.

Древние артефакты обнаружили во время проведения охранных археологических исследований. Археологи раскопали вещевой инвентарь, остатки сгоревших сооружений и несколько скелетов. Предположительно, находки относятся к периоду княжеских войн-междоусобиц.



Специалисты обнаружили несколько грузил и пряслиц, ножи и обломки стеклянных браслетов.

"Самые интересные находки (подвеска с изображением святого воина, крестик, металлические и стеклянные кольца и тому подобное) происходят из сгоревших построек конца XII - начала XIII века. Останки погибших людей и найденные там же наконечники стрел позволяют засвидетельствовать, что пожар произошел в результате военного конфликта. Скорее всего, это была одна из известных по летописям княжеских усобиц", - сообщила Черненко.

Читайте также: Раскопками на Почтовой займутся новые археологи

Ученые предполагают, что находки помогут лучше изучить период между Х и ХIII вв.

8 августа на западе Румынии археологи обнаружили древнюю крепость бронзового века. Специалисты считают, что сооружению уже более 3400 лет.