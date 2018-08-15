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15.08.2018, 16:29

В Чернигове нашли артефакты периода княжеских междоусобиц: фото

В Чернигове нашли артефакты периода княжеских междоусобиц: фото - Фото
Фото: facebook.com/allisscorp

Остатки сооружений, скелеты и несколько артефактов относятся к периоду княжеских междоусобиц

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В Чернигове раскопали остатки сооружений и останки погибших периода княжеских междоусобиц. Раскопки проходили на месте будущей пристройки к Черниговской музыкальной школе № 1 им. Вильконского, сообщила в Facebook кандидат исторических наук, доцент института истории, этнологии и правоведения Национального университета "Черниговский коллегиум" им. Т.Г. Шевченко Елена Черненко.

Древние артефакты обнаружили во время проведения охранных археологических исследований. Археологи раскопали вещевой инвентарь, остатки сгоревших сооружений и несколько скелетов. Предположительно, находки относятся к периоду княжеских войн-междоусобиц.


Специалисты обнаружили несколько грузил и пряслиц, ножи и обломки стеклянных браслетов.


"Самые интересные находки (подвеска с изображением святого воина, крестик, металлические и стеклянные кольца и тому подобное) происходят из сгоревших построек конца XII - начала XIII века. Останки погибших людей и найденные там же наконечники стрел позволяют засвидетельствовать, что пожар произошел в результате военного конфликта. Скорее всего, это была одна из известных по летописям княжеских усобиц", - сообщила Черненко.

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Ученые предполагают, что находки помогут лучше изучить период между Х и ХIII вв.

8 августа на западе Румынии археологи обнаружили древнюю крепость бронзового века. Специалисты считают, что сооружению уже более 3400 лет.

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Теги: чернигов, раскопки, артефакты, скелеты
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