В Чернигове нашли артефакты периода княжеских междоусобиц: фото

В Чернигове раскопали остатки сооружений и останки погибших периода княжеских междоусобиц. Раскопки проходили на месте будущей пристройки к Черниговской музыкальной школе № 1 им. Вильконского, сообщила в Facebook кандидат исторических наук, доцент института истории, этнологии и правоведения Национального университета "Черниговский коллегиум" им. Т.Г. Шевченко Елена Черненко.
Древние артефакты обнаружили во время проведения охранных археологических исследований. Археологи раскопали вещевой инвентарь, остатки сгоревших сооружений и несколько скелетов. Предположительно, находки относятся к периоду княжеских войн-междоусобиц.
Специалисты обнаружили несколько грузил и пряслиц, ножи и обломки стеклянных браслетов.
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Ученые предполагают, что находки помогут лучше изучить период между Х и ХIII вв.
8 августа на западе Румынии археологи обнаружили древнюю крепость бронзового века. Специалисты считают, что сооружению уже более 3400 лет.