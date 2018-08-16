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16.08.2018, 17:31

В Детройте умерла "королева соула" Арета Франклин

В Детройте умерла "королева соула" Арета Франклин - Фото
Арета Франклин Фото: gettyimages.com

В 2010 году у певицы был диагностирован рак

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Сегодня, 16 августа, в возрасте 76 лет в Детройте скончалась американская певица Арета Франклин, которую называют "королевой соула". Об этом сообщает ВВС.

В 2010 году у певицы был диагностирован рак. В прошлом году она заявила, что уходит из музыки.

На днях человек, близкий к исполнительнице, рассказал, что Арета Франклин тяжело больна. По его словам, певица похудела до 39 кг, и состояние ее здоровья становится все хуже.

Источник рассказал, что две недели назад всех из окружения Франклин предупредили, что "она может уйти в любое время".

Арета Франклин 18 раз становилась лауреатом премии Грэмми. Она является одним из самых успешных артистов всех времен, в 1987 году ее включили в Зал славы рок-н-ролла.

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Теги: смерть, музыка, певица, арета франклин, соул
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