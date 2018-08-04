В Китае запретили фильм Disney о Винни-Пухе

Фото: hollywoodreporter.com

commenthover

Официально о причинах запрета не сообщили, но вероятно это из-за сравнений китайского правителя с медвежонком Винни

Реклама

Реклама

В Китае запретили прокат фильма студии Disney "Кристофер Робин" о Винни-Пухе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Это второй случай, когда фильм Disney отказываются пускать в прокат в Китае.

Официальная причина неизвестна, но сообщается, что это из-за сравнений лидера Поднебесной Си Цзиньпина с медвежонком Винни-Пухом.

В прошлом году изображение медвежонка начали блокировать в социальных сетях из-за того, что оно стало символом сопротивления правящей Коммунистической партии Китая.

В июне китайские власти заблокировали HBО после вечернего шоу Джона Оливера, где он пошутил над чуствительностью Си Цзиньпина и сравнил его с Винни-Пухом.