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04.08.2018, 15:56

В Китае запретили фильм Disney о Винни-Пухе

В Китае запретили фильм Disney о Винни-Пухе - Фото
Фото: hollywoodreporter.com

Официально о причинах запрета не сообщили, но вероятно это из-за сравнений китайского правителя с медвежонком Винни

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В Китае запретили прокат фильма студии Disney "Кристофер Робин" о Винни-Пухе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Это второй случай, когда фильм Disney отказываются пускать в прокат в Китае.

Официальная причина неизвестна, но сообщается, что это из-за сравнений лидера Поднебесной Си Цзиньпина с медвежонком Винни-Пухом. 

В прошлом году изображение медвежонка начали блокировать в социальных сетях из-за того, что оно стало символом сопротивления правящей Коммунистической партии Китая. 

В июне китайские власти заблокировали HBО после вечернего шоу Джона Оливера, где он пошутил над чуствительностью Си Цзиньпина и сравнил его с Винни-Пухом. 

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Теги: Китай, фильм, Кристофер Робин, Винни-Пух
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