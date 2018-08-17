В конце лета Украина представит фильм, который поборется за Оскар

Башня Донецкого аэропорта (фото - сайт боевиков), показана в "Киборгах"

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Среди номинантов - "Киборги", "Брама", "Донбасс" и другие снятые в Украине картины

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Украинский Оскаровский комитет назвал отечественные фильмы, которые попали в отбор на выдвижение на премию Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "лучший фильм на иностранном языке". Об этом пишет пресс-служба комитета в Facebook.

Выбирать, какую картину отправить в США номинировать на "Оскар", будут в течение следующих нескольких дней, и 29 августа этот фильм покажут в кинотеатре "Жовтень" на киевском Подоле.

Отобранные ленты:

— "Киборги", 112 минут, Ахтем Сеитаблаев

— "Брама", 106 минут, режиссер Владимир Тихий

— "Вулкан", 103 минуты, Роман Бондарчук

— "Донбасс", 121 минута, Сергей Лозница

— "Когда падают деревья", 88 минут, Марыся Никитюк

— "Миф", 63 минуты, Леонид Кантер

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Награждение "Оскарами" пройдет 23 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе.