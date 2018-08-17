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17.08.2018, 09:38

В конце лета Украина представит фильм, который поборется за Оскар

В конце лета Украина представит фильм, который поборется за Оскар - Фото
Башня Донецкого аэропорта (фото - сайт боевиков), показана в "Киборгах"

Среди номинантов - "Киборги", "Брама", "Донбасс" и другие снятые в Украине картины

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Украинский Оскаровский комитет назвал отечественные фильмы, которые попали в отбор на выдвижение на премию Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "лучший фильм на иностранном языке". Об этом пишет пресс-служба комитета в Facebook.

Выбирать, какую картину отправить в США номинировать на "Оскар", будут в течение следующих нескольких дней, и 29 августа этот фильм покажут в кинотеатре "Жовтень" на киевском Подоле.

Отобранные ленты:

— "Киборги", 112 минут, Ахтем Сеитаблаев
— "Брама", 106 минут, режиссер Владимир Тихий
— "Вулкан", 103 минуты, Роман Бондарчук
— "Донбасс", 121 минута, Сергей Лозница
— "Когда падают деревья", 88 минут, Марыся Никитюк
— "Миф", 63 минуты, Леонид Кантер

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Награждение "Оскарами" пройдет 23 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе.

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Теги: Донбасс, война в донбассе, фильм, киборги, оскар, киноакадемия, брама
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