В конце лета Украина представит фильм, который поборется за Оскар

Украинский Оскаровский комитет назвал отечественные фильмы, которые попали в отбор на выдвижение на премию Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "лучший фильм на иностранном языке". Об этом пишет пресс-служба комитета в Facebook.
Выбирать, какую картину отправить в США номинировать на "Оскар", будут в течение следующих нескольких дней, и 29 августа этот фильм покажут в кинотеатре "Жовтень" на киевском Подоле.
Отобранные ленты:
— "Киборги", 112 минут, Ахтем Сеитаблаев
— "Брама", 106 минут, режиссер Владимир Тихий
— "Вулкан", 103 минуты, Роман Бондарчук
— "Донбасс", 121 минута, Сергей Лозница
— "Когда падают деревья", 88 минут, Марыся Никитюк
— "Миф", 63 минуты, Леонид Кантер
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Награждение "Оскарами" пройдет 23 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе.