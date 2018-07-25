В Лавре нашли остатки уникальной стены XII века: фото

Фото: ВВС/Сергей Тараненко

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Длина стены - 21 метр

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В национальном Киево-Печерском заповеднике, на территории которого расположена Лавра, археологи раскопали фундаменты и остатки стены, разрушенной ханом Батыем во время осады Киева в 1240 году. Об этом рассказал заведующий сектором археологии заповедника археолог Сергей Тараненко, передает ВВС News Украина.

По словам археологов, фундамент и стены состоят из валунов, небольших обломков колотого камня и обломков древнерусского кирпича - плинфы.

Во время раскопок также нашли фрагмент древнерусского металлического браслета с плетеным орнаментом.

Раскопки проводились возле Троицкой надвратной церкви в Митрополичьем саду.

Археологи обнаружили, что стена имеет длину 21 метр. Пока раскопали лишь часть фундаментов, а открывать полностью находку планируют в следующем году.

Ученый рассказал, что эта находка была частью стены, которая окружала "верхнюю" Лавру. Построили ее в конце в XII веке, простояла она около 150 лет, до нашествия монголо-татар и взятия Киева в 1240 году. Стену возвели на месте деревянного забора - так называемого стовпья. После набега монголо-татар в XIII веке следующую каменную стену построили вокруг Лавры только в конце XVII века.

Археологи называют стену уникальной, поскольку в Украине, кроме нее, известно лишь два объекта монументальной фортификации Киевской Руси. А конструкция этого фундамента - пока единственная среди всех памятников этой эпохи.

Фото: ВВС/Сергей Тараненко