В Marvel добавят персонажей нетрадиционной ориентации - СМИ

Глава киностудии Marvel Studios Кевин Файги пообещал добавить больше персонажей нетрадиционной сексуальной ориентации в киновселенной по комиксам. Об этом пишет Playlist.
По его словам, что это будут как новые персонажи, так и уже известные поклонникам.
"Есть и те, которых вы видели, и те, которых еще не видели", - уточнил он.
Также сказано, что недавно активисты GLAAD, которые борются за права секс-меньшинств, раскритиковали режиссера фильма Тор: Рагнарек Тайку Вайтити за то, что из фильма убрали сцену выходящей женщиной из спальни супергероини Marvel Валькирии.
16 мая послы 16 стран призвали Украину защищать права ЛГБТ.