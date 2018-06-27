В Marvel добавят персонажей нетрадиционной ориентации - СМИ

Фото: скриншот с видео

commenthover

Согласно сообщению, об этом заявил глава киностудии

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Глава киностудии Marvel Studios Кевин Файги пообещал добавить больше персонажей нетрадиционной сексуальной ориентации в киновселенной по комиксам. Об этом пишет Playlist.

По его словам, что это будут как новые персонажи, так и уже известные поклонникам.

"Есть и те, которых вы видели, и те, которых еще не видели", - уточнил он.

Также сказано, что недавно активисты GLAAD, которые борются за права секс-меньшинств, раскритиковали режиссера фильма Тор: Рагнарек Тайку Вайтити за то, что из фильма убрали сцену выходящей женщиной из спальни супергероини Marvel Валькирии.

16 мая послы 16 стран призвали Украину защищать права ЛГБТ.