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27.06.2018, 18:43

В Marvel добавят персонажей нетрадиционной ориентации - СМИ

В Marvel добавят персонажей нетрадиционной ориентации - СМИ - Фото
Фото: скриншот с видео

Согласно сообщению, об этом заявил глава киностудии

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Глава киностудии Marvel Studios Кевин Файги пообещал добавить больше персонажей нетрадиционной сексуальной ориентации в киновселенной по комиксам. Об этом пишет Playlist.

По его словам, что это будут как новые персонажи, так и уже известные поклонникам.

"Есть и те, которых вы видели, и те, которых еще не видели", - уточнил он.

Также сказано, что недавно активисты GLAAD, которые борются за права секс-меньшинств, раскритиковали режиссера фильма Тор: Рагнарек Тайку Вайтити за то, что из фильма убрали сцену выходящей женщиной из спальни супергероини Marvel Валькирии.

16 мая послы 16 стран призвали Украину защищать права ЛГБТ.

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Теги: кино, marvel, лгбт, киностудия, Кевин Файги, комиксы
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