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14.07.2018, 20:43

В Москве отменили показы фильма Донбасс режиссера Лозницы

В Москве отменили показы фильма Донбасс режиссера Лозницы - Фото
donbass

Говорят, "по техническим причинам"

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Показы фильма "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы в московском музее современного искусства "Гараж" 14 и 15 июля отменены по техническим причинам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную у сотрудников музея.

"Будет перенос показов, дату сообщим дополнительно", - отметили в музее.

Фильм совместного производства Украины, Германии, Нидерландов, Франции и Румынии основан на документальных материалах.

Премьера картины состоялась на Каннском фестивале в параллельной программе "Особый взгляд", где "Донбасс" получил приз за лучшую режиссерскую работу - за "пронзительный взгляд на войну на его родине - Украине".

"Особый взгляд" - вторая по значимости (после основного конкурса) программа Каннского кинофестиваля. Фильм-призер получает поддержку во французском прокате.

Донбасс - художественный фильм, посвященный жизни в Луганске и Донецке после начала оккупации. Картина была показана на открытии конкурса "Особый взгляд" 9 мая. 

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Теги: сергей лозница, фильм донбасс, кино
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