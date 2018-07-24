Роберт Де Ниро может сыграть в новом фильме о Джокере — СМИ

Роберт Де Ниро (фото - Getty Images)

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Сольный фильм об антигерое вселенной DC будет не экшн-боевиком, а личностной драмой

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Именитый голливудский киноактер Роберт Де Ниро ведет переговоры об участии в новом фильме по мотивам вселенной DC об антигерое Джокере. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание The Hollywood Reporter.

Сюжет картины неизвестен, однако, по данным инсайдеров, действия будут развиваться в Готэм-сити в начале 1980-х годов.

Если стороны договорятся, Де Ниро сыграет ведущего ток-шоу, который каким-то образом связан с появлением Джокера. Последнего снова изобразит на экране Джаред Лето.

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Бюджет картины - около $55 млн, что значительно меньше, чем у типичного комикс-блокбастера. Отдельный фильм о Джокере будет, как предполагается, не привычным экшн-боевиком, а драмой.

Съемки начнутся в сентябре в Нью-Йорке.