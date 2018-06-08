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08.06.2018, 16:23

В Одессе простились с Кирой Муратовой

В Одессе простились с Кирой Муратовой - Фото
Кира Муратова Фото: скриншот с видео

На похороны якобы планировала приехать российская актриса Рената Литвинова

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Сегодня на Таировском кладбище Одессы простились с кинорежиссером Кирой Муратовой. В церемонии приняли участие лишь несколько человек, сообщает местное издание Таймер.

В соответствии с завещанием Муратовой, ее тело кремировали.

Также согласно ее желанию, не было гражданской панихиды или каких-либо иных массовых мероприятий. В церемонии прощания приняли участие лишь несколько самых близких Муратовой людей.

Ранее сообщалось, что на похороны в Украину собирается приехать российская актриса Рената Литвинова, которая снялась во многих фильмах Муратовой.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в комментарии Таймеру заявил, что украинская сторона проверит, не нарушала ли Литвинова украинское законодательство. 

Позже сегодня Слободян сообщил корреспонденту LIGA.net, что Литвинова пересекла границу Украины, причин для запрета въезда российской актрисе украинская сторона не нашла. В то же время, представитель ГПСУ не смог ответить, покинула ли уже Литвинова  территорию Украины. 

Кира Муратова умерла в Одессе в ночь на 7 июня на 84 году жизни. Мировую известность принес ей фильм "Астенический синдром" 1989 года. Последнюю свою картину – "Вечное возвращение" - Муратова сняла в 2012 году. После этого она перестала называть себя режиссером и заявила, что не снимет больше ни одного фильма. Муратову считают классиком кинематографа мирового уровня.

Муратова жила в Одессе со своим вторым мужем - живописцем, художником-постановщиком и соавтором ее сценариев Евгением Голубенко.

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Теги: одесса, смерть, похороны, кира муратова, рената литвинова
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