В Одессе стартует Международный кинофестиваль: что покажут

13 июля стартует 9-й Одесский международный кинофестиваль. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.
В этом году зрителям предложат два комплекта конкурсов: национальный и международный полный метр, украинские и международные короткометражки.
Отдельная программа Фестиваль фестивалей покажет победителей основных мировых киноконкурсов этого и прошлого года. В частности, ленту японского режиссера Хироказу Корээда Семейное дело, получившую в этом году Золотую пальмовую ветвь в Каннах.
Фильмом открытия выбран совместный украино-исландско-французский фильм Женщина на войне.
Закроет Одесский кинофестиваль лента французского режиссера Пьера Сальвадоре Освобожденные с Одри Тоту в одной из главных ролей.
Кинофестиваль продлится до 21 июля в своих традиционных локациях - в Театре музыкальной комедии, кинотеатре Родина, на Потемкинской лестнице, в Зеленом театре и Одесской киностудии.
На участие в международной программе подали 752 заявки из 95 стран.
12 июля Госкино представило первый официальный трейлер фильма Дикое поле, снятого по роману Сергея Жадана Ворошиловград. Лента должна выйти в прокат в ноябре этого года.