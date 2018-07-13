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13.07.2018, 16:21

В Одессе стартует Международный кинофестиваль: что покажут

В Одессе стартует Международный кинофестиваль: что покажут - Фото
Фото: oiff.com.ua

В этом году будет два комплекта конкурсов: для полнометражных картин и короткометражек

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13 июля стартует 9-й Одесский международный кинофестиваль. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия. 

В этом году зрителям предложат два комплекта конкурсов: национальный и международный полный метр, украинские и международные короткометражки.

Отдельная программа Фестиваль фестивалей покажет победителей основных мировых киноконкурсов этого и прошлого года. В частности, ленту японского режиссера Хироказу Корээда Семейное дело, получившую в этом году Золотую пальмовую ветвь в Каннах.

Фильмом открытия выбран совместный украино-исландско-французский фильм Женщина на войне.

Закроет Одесский кинофестиваль лента французского режиссера Пьера Сальвадоре Освобожденные с Одри Тоту в одной из главных ролей.

Кинофестиваль продлится до 21 июля в своих традиционных локациях - в Театре музыкальной комедии, кинотеатре Родина, на Потемкинской лестнице, в Зеленом театре и Одесской киностудии.

На участие в международной программе подали 752 заявки из 95 стран.

12 июля Госкино представило первый официальный трейлер фильма Дикое поле, снятого по роману Сергея Жадана Ворошиловград. Лента должна выйти в прокат в ноябре этого года. 

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Теги: одесса, кинофестиваль, омкф
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