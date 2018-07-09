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09.07.2018, 15:13

В пятницу стартует Одесский кинофест: покажут фильмы из 95 стран

В пятницу стартует Одесский кинофест: покажут фильмы из 95 стран - Фото
Скриншот из видеозаписи

Фестиваль кино пройдет с 13 по 21 июля

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11 украинских кинопроектов попали в список питчинга на IX Одесском международном кинофестивале: это презентация с целью нахождения инвесторов. Среди отобранных проектов - три таких, которые уже стали победителями конкурса Госкино и получили финансовую поддержку государства, пишет пресс-служба ведомства.

По результатам питчинга победителю вручат приз - 60 тысяч гривень.

Презентации будут проходить 19 июля с 10:00 до 14:00 в арт-центре Веры Холодной, который находится на территории Одесской киностудии на Французском бульваре.

Проекты-номинанты:

1. "Довбуш", режиссер Олесь Санин (при поддержке Госкино)
2. "Seraphyma", Марыся Никитюк (при поддержке Госкино)
3. "Ельфова башта", Полина Келм (при поддержке Госкино)
4. "Фелікс Австрія", Кристина Сиволап
5. "Hostel Ledance», Сергей Рахманин
6. "Незручна пам'ять", Игорь Иванько
7. "Жизнь Антона", Юлия Мироненко
8. "Дорога", Виктория Трофименко, Делфин Ноелс и Дарья Гай
9. "В зеніті", Игорь Стеколенко
10. "Кропивка", Маркус Ленц

Вне конкурса будет представлен проект "Номери" Тамары Труновой.

Как пишет одесское издание Думская, всего на ОМКФ-2018 запланирован показ фильмов из 95 стран мира: 93 картины - из ФРГ, 78 - из Франции, 70 - из Испании. Более 200 фильмов будет из Украины.

Читайте также: Лауреат из РФ на кинофестивале в Чехии отдаст приз родным Сенцова

Также в Одессе запланирован перфоманс в поддержку украинского политзаключенного-режиссера в РФ Олега Сенцова.

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Теги: одесса, фильмы, кино, кинофестиваль, омкф
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