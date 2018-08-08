В Румынии раскопали доисторическую крепость бронзового века

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Археологи считают, что крепости уже более 3400 лет

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На западе Румынии археологи обнаружили древнюю крепость бронзового века. Специалисты считают, что сооружению уже более 3400 лет, сообщает АР.

Крепость является "одной из крупнейших доисторических крепостей Европы бронзового века", - сообщил АР археолог Флорин Гогалтан.

Раскопки проводились с использованием специального археологического магнитного оборудования. Старинная крепость находится вблизи города Сантана и занимает территорию 80 гектаров. Археологи уже раскопали 55 гектаров площади.

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Предварительно, крепость построена между 1400 и 1200 годами до нашей эры. Специалисты изучают крепость, раскопки продолжат в следующем году.

В августе на запорожской Мамай-горе археологи раскопали древнее женское захоронение. Специалисты обнаружили женские останки, а также бронзовое зеркальце, лепной горшок и несколько бусин.