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08.08.2018, 13:32

В Румынии раскопали доисторическую крепость бронзового века

В Румынии раскопали доисторическую крепость бронзового века - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Археологи считают, что крепости уже более 3400 лет

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На западе Румынии археологи обнаружили древнюю крепость бронзового века. Специалисты считают, что сооружению уже более 3400 лет, сообщает АР.

Крепость является "одной из крупнейших доисторических крепостей Европы бронзового века", - сообщил АР археолог Флорин Гогалтан.

Раскопки проводились с использованием специального археологического магнитного оборудования. Старинная крепость находится вблизи города Сантана и занимает территорию 80 гектаров. Археологи уже раскопали 55 гектаров площади.

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Предварительно, крепость построена между 1400 и 1200 годами до нашей эры. Специалисты изучают крепость, раскопки продолжат в следующем году.

В августе на запорожской Мамай-горе археологи раскопали древнее женское захоронение. Специалисты обнаружили женские останки, а также бронзовое зеркальце, лепной горшок и несколько бусин.

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Теги: крепость, Румыния, раскопки, археологи, бронзовый век
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