В Румынии раскопали доисторическую крепость бронзового века

На западе Румынии археологи обнаружили древнюю крепость бронзового века. Специалисты считают, что сооружению уже более 3400 лет, сообщает АР.
Крепость является "одной из крупнейших доисторических крепостей Европы бронзового века", - сообщил АР археолог Флорин Гогалтан.
Раскопки проводились с использованием специального археологического магнитного оборудования. Старинная крепость находится вблизи города Сантана и занимает территорию 80 гектаров. Археологи уже раскопали 55 гектаров площади.
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Предварительно, крепость построена между 1400 и 1200 годами до нашей эры. Специалисты изучают крепость, раскопки продолжат в следующем году.
В августе на запорожской Мамай-горе археологи раскопали древнее женское захоронение. Специалисты обнаружили женские останки, а также бронзовое зеркальце, лепной горшок и несколько бусин.