Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
02.07.2018, 20:16

В Швеции вместо Нобелевской вручат новую премию по литературе

В Швеции вместо Нобелевской вручат новую премию по литературе - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Альтернативной премией будут награждать в те же дни, что и Нобелевской

Реклама
Реклама

В этом году Шведская академия не будет вручать Нобелевскую премию по литературе. Поэтому группа шведских культурных деятелей собирается создать собственную версию самой престижной награды в мире. Об этом сообщает The Guardian.

Нобелевскую премию по литературе решили отменить после того, как в мае были выдвинуты обвинения в сексуальном домогательстве против Жана-Клода Арно, мужа Катарины Фростенсон. Она, в свою очередь, писательница и член Шведской академии, которая определяет ежегодных победителей. В июне Арно обвинили в изнасиловании, но он отрицает это.

Скандал дал начало дебатам о патриархальной природе академии. В шведской прессе начались столкновения между академиками, которые привели к ряду отставок и отмене вручения Нобелевской премии по литературе этого года.

В ответ более 100 шведских писателей, актеров, журналистов и других деятелей культуры сформировали Новую Академию, которая проведет вручение альтернативной версии премии осенью в те же дни, что и традиционно вручается Нобелевская.

Читайте также
90-летний Оскар. Главное о номинантах на кинопремию в этом году 28.02.2018Айда в кино: Кинопремьеры 12 октября 10.10.2017
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: литература, премия по литературе, нобелевская премия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Нобелевскую премию по литературе не вручат из-за секс-скандала
Культура Нобелевскую премию по литературе не вручат из-за секс-скандала
Нобелевку по литературе хотят перенести из-за секс-скандала
Культура Нобелевку по литературе хотят перенести из-за секс-скандала
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 