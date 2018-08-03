В США решили перезапустить популярный сериал

Студия Warner Bros. перезапускает популярный американский комедийный сериал "Альф". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Источники издания сообщили, что над перезапуском сериала работают с мая этого года, сейчас он находится на ранней стадии разработки.
Сериал насчитывает четыре сезона, которые в целом включают 102 эпизода, в которых идет речь о пришельце с планеты Мельмак Гордоне Шамуэе (Альфе, - ред.). Он в результате крушения своего звездолета попадает на Землю, где пытается обустроить жизнь в обычной американской семье Таннеров.
СМИ сообщают, что одной из идей для нового проекта является история о том, как инопланетянин Альф возвращается с военной базы, куда был помещен в конце оригинального сериала. После освобождения он будет изучать изменившийся за годы заточения мир.
Съемками оригинального сериала занималась ранее студия Alien Productions. Его показали всего в 80 странах, в том числе в Украине.
Супергерой-трансгендер по имени Ниа Нэл появится в четвертом сезоне сериала "Супергерл". Этого персонажа сыграет Николь Мейнс.