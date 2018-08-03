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03.08.2018, 08:47

В США решили перезапустить популярный сериал

В США решили перезапустить популярный сериал - Фото
Фото: скриншот видео

Проект находится на ранней стадии разработки

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Студия Warner Bros. перезапускает популярный американский комедийный сериал "Альф". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Источники издания сообщили, что над перезапуском сериала работают с мая этого года, сейчас он находится на ранней стадии разработки.

Сериал насчитывает четыре сезона, которые в целом включают 102 эпизода, в которых идет речь о пришельце с планеты Мельмак Гордоне Шамуэе (Альфе, - ред.). Он в результате крушения своего звездолета попадает на Землю, где пытается обустроить жизнь в обычной американской семье Таннеров.

СМИ сообщают, что одной из идей для нового проекта является история о том, как инопланетянин Альф возвращается с военной базы, куда был помещен в конце оригинального сериала. После освобождения он будет изучать изменившийся за годы заточения мир.

Съемками оригинального сериала занималась ранее студия Alien Productions. Его показали всего в 80 странах, в том числе в Украине.

Супергерой-трансгендер по имени Ниа Нэл появится в четвертом сезоне сериала "Супергерл". Этого персонажа сыграет Николь Мейнс.

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Теги: cериал альф, перезапуск, cтудия Warner Bros
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