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26.05.2018, 11:27

В Третьяковке мужчина повредил картину Репина про Ивана Грозного

В Третьяковке мужчина повредил картину Репина про Ивана Грозного - Фото
Фото: скриншот с видео

Мужчина металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно

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В Третьяковской галерее в Москве мужчина разбил стекло и повредил полотно картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван". Он задержан полицией. Об этом сообщает Интерфакс.

В музее говорят, что картине нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции.

Российское агентство уточняет, что мужчина металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. Каковы были его мотивы, неизвестно.

По информации пресс-службы музея, холст прорван в трех местах в центральной части работы. Однако самое ценное, говорят в музее, а именно изображения лиц и рук царя и царевича не пострадали. Вместе с тем, повреждена авторская художественная рама.

Российские правоохранители открыли уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия".

 

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Теги: картина, илья репин, иван грозный, третьяковская галерея, искусство
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