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18.06.2018, 18:10

В Украине проведут конкурс экспериментальной музыки им. Нигояна

В Украине проведут конкурс экспериментальной музыки им. Нигояна - Фото
Владимир Тихий и Алла Загайкевич Фото: скриншот с видео

К участию в конкурсе принимаются проекты аудио- и мультимедийных инсталляций, которые предусматривают реализацию в публичном пространстве

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Общественная организация Семьи героев небесной сотни организовала конкурс экспериментальных музыкальных произведений имени Сергея Нигояна, победитель которого получит 25 тыс грн на реализацию своего проекта. О конкурсе в кризисном медиа-центре сегодня рассказали кинорежиссер-документалист Владимир Тихий и композитор Алла Загайкевич.

Подаваемые на конкурс произведения обязательно должны включать в себя интерактивные элементы, отметила член жюри Загайкевич. "То есть это будут аудио- и мультимедийные инсталляции", - уточнила она. Эти произведения, по словам композитора, должны быть реализованы именно в публичном пространстве.

Загайкевич рассказала, что в конкурсе смогут участвовать не только композиторы, студенты и выпускники музыкальных вузов, но также широкий круг медиа-артистов, саунд-артистов, "которые самостоятельно экспериментально двигаются к очень важным новым артистическим смыслам".

По словам Загайкевич, к участию в конкурсе допускаются артисты возрастом до 35 лет. Подать заявку можно до 15 июля. Победитель конкурса получит 25 тыс гривень для реализации собственного проекта. Победителя будет определять профессиональное жури, состоящее из известных деятелей в области экспериментальной и авангардной музыки.

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Теги: конкурс, владимир тихий, алла загайкевич, сергей нигоян, экспериментальная музыка
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