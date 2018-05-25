Вайнштейн вышел на свободу за миллион долларов

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, арестованный сегодня по обвинению в изнасиловании и принуждении к сексу, был освобожден под залог в размере 1 миллиона долларов и оставил здание суда через черный ход. Об этом сообщает АР.
Он согласился носить электронный браслет и не выезжать за пределы Нью-Йорка и Коннектикута.
Адвокат продюсера считает, что обвинения в конце концов будут сняты.
По его словам, Вайнштейн категорически отрицает обвинения и будет бороться, чтобы они были сняты.
Сегодня Вайнштейн пришел в полицию Нью-Йорка и был арестован по обвинению в изнасиловании и принуждении к оральному сексу.