Вайнштейн вышел на свободу за миллион долларов

Харви Вайнштейн Фото: gettyimages.com

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Он согласился носить электронный браслет и не выезжать за пределы Нью-Йорка и Коннектикута

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Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, арестованный сегодня по обвинению в изнасиловании и принуждении к сексу, был освобожден под залог в размере 1 миллиона долларов и оставил здание суда через черный ход. Об этом сообщает АР.

Он согласился носить электронный браслет и не выезжать за пределы Нью-Йорка и Коннектикута.

Адвокат продюсера считает, что обвинения в конце концов будут сняты.

По его словам, Вайнштейн категорически отрицает обвинения и будет бороться, чтобы они были сняты.

Сегодня Вайнштейн пришел в полицию Нью-Йорка и был арестован по обвинению в изнасиловании и принуждении к оральному сексу.