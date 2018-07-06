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06.07.2018, 11:30

Вышел мрачный тизер финального сезона Карточного домика: видео

Вышел мрачный тизер финального сезона Карточного домика: видео - Фото
Скриншот из видеозаписи

"Сообщение от президента Соединенных Штатов" - так начинается короткий рекламный ролик, в котором уже нет Кевина Спейси, но есть Робин Райт

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Компания Netflix по случаю прошедшего Дня независимости Соединенных Штатов показала короткий тизер к заключительному сезону популярного политического сериала "Карточный домик". Главная роль после ухода оскандалившегося Кевина Спейси теперь осталась за актрисой Робин Райт.

В ролике, который назван "Сообщение от президента США" ее героиня - Клэр Андервуд - показана в президентском кресле. Когда камера приближается, она произносит: "С Днем независимости", и спустя секунду добавляет - "...меня".

В конце ролика видна надпись - "моя очередь".

Здесь можно посмотреть другой, более длительный, тизер к финальному сезону.

Видео: Netflix

Осенью 2017 года создатели сериала заявили, что закрывают его: 6-й сезон станет последним. Это произошло на фоне сексуального скандала, связанного с исполнителем главной роли Кевином Спейси. После обвинений он лишился роли Фрэнка Андервуда, а также был вырезан из отснятых сцен фильма Ридли Скотта "Все деньги мира".

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Весной 2018 года голливудский актер Питер фон Берг, который снимался в "Карточном домике",  побывал в временно оккупированном Донецке, где сфотографировался с главарем боевиков Александром Захарченко.

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Теги: кино, сериал, президент сша, карточный домик, тизер
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