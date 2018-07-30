За съемки в фильме "Дэдпул 2" Брэд Питт получил одну чашку кофе

Брэд Питт (фото - скриншот с видео)

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Американский киноактер Брэд Питт снялся в эпизодической роли во второй части супергеройской комедии

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Известный голливудский киноактер Брэд Питт попросил в качестве гонорара за съемки в фильме "Дэдпул 2" только одну чашку кофе из Starbucks. Об этом исполнитель главной роли Райан Рейнольдс рассказал в интервью Entertainment Tonight.

Согласно сообщению, Брэд Питт снялся в камео, исполнив роль союзника Дэдпула по имени Ванишер (невидимка - ред.). Он был невидимым весь фильм и только на пару секунд предстал перед зрителями, которые могли узнать в Ванишере известного актера.

Рейнольдс расказал, что не сразу поверил в то, что Питт будет сниматься бесплатно. Его поступок он назвал "самым хорошим, который только можно было совершить".

"Мне сказали, что он хочет только кофе, и я спросил: "В смысле сеть кофеен или одну чашку кофе?" И мне сказали, что одну чашку кофе", - рассказал Рейнольдс.

Актер также признался, что камео Питта в "Дэдпуле 2" воспринимает как "хулиганство".

"Мне просто понравилась идея, так как, что более безответственно, чем взять одну из самых больших кинозвезд в мире и дать ему роль, совершенно бессловесную и невидимую, за исключением трех кадров в фильме?" - продолжил Рейнольдс. "Да, это потрясающе", - отметил он.

Камео - роль, как правило, эпизодическая, в которой используется известный и легко узнаваемый образ (режиссера, актера, политика и др.). Обычно появление таких персонажей не оглашается на афишах и в титрах к ленте или постановке.

"Дэдпул" - американский супергеройский комедийный фильм, основанный на одноименном персонаже комиксов Marvel. Режиссером выступил дебютант Тим Миллер. Это восьмой фильм киносерии о Людях Икс.

В декабре 2017 года издание Forbes опубликовало список самых кассовых актеров 2017 года, возглавил который Вин Дизель. Фильмы с его участием "Форсаж 8" и "Три икса: Мировое господство" - собрали в прокате более $1,6 млрд.