Зигмунд Фрейд был детективом - фильм о молодости психотерапевта

Молодой Зигмунд Фрейд (фото - wikimedia.org)

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Начало съемок картины запланировано на осень этого года

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Американская компания Netflix планирует снять фильм "Фрейд", который покажет молодого австрийского психолога Зигмунда Фрейда в роли детектива. Об этом сообщает Variety.

По сюжету, Фрейд сотрудничает с одним из полицейских инспекторов, чтобы выследить в Вене серийного убийцу, который жил в 19-м веке.

Netflix планирует запустить "Фрейда" на международном уровне. Это будет первая оригинальная драма из Австрии, которую профинансирует Netflix.

Производством фильма будут заниматься в Австрии и Германии, а Netflix отправит ленту в США, Великобританию, Германию и другие международные рынки.

Начало съемок фильма запланировано на осень этого года.

Известно, что Фрейд был поклонником детективной фантастики и рассказов Артура Конана Дойла о Шерлоке Холмсе.

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