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07.07.2018, 23:33

Зигмунд Фрейд был детективом - фильм о молодости психотерапевта

Зигмунд Фрейд был детективом - фильм о молодости психотерапевта - Фото
Молодой Зигмунд Фрейд (фото - wikimedia.org)

Начало съемок картины запланировано на осень этого года

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Американская компания Netflix планирует снять фильм "Фрейд", который покажет молодого австрийского психолога Зигмунда Фрейда в роли детектива. Об этом сообщает Variety.

По сюжету, Фрейд сотрудничает с одним из полицейских инспекторов, чтобы выследить в Вене серийного убийцу, который жил в 19-м веке.

Netflix планирует запустить "Фрейда" на международном уровне. Это будет первая оригинальная драма из Австрии, которую профинансирует Netflix.

Производством фильма будут заниматься в Австрии и Германии, а Netflix отправит ленту в США, Великобританию, Германию и другие международные рынки.

Начало съемок фильма запланировано на осень этого года.

Известно, что Фрейд был поклонником детективной фантастики и рассказов Артура Конана Дойла о Шерлоке Холмсе.

6 июля компания Netflix по случаю прошедшего Дня независимости Соединенных Штатов показала короткий тизер к заключительному сезону популярного политического сериала "Карточный домик". Главная роль после ухода оскандалившегося Кевина Спейси теперь осталась за актрисой Робин Райт.

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Теги: зигмунд фрейд, кино, Netflix
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