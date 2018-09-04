Звезда "Полицейской академии" сообщил о возвращении комедии на ТВ

Стив Гуттенберг (фото - скриншот с видео)

Американский фильм "Полицейская академия" возвращается на экраны. Об этом в своем Twitter сообщил актер, режиссер и продюсер Стив Гуттенберг, который сыграл одну из главных ролей (Кэри Махоуни) в комедии.

"Новая "Полицейская академия" на подходе. Пока без деталей", - написал он в ответ на твит поклонника, задавшего вопрос, не работает ли он на съемках новой картины в Лондоне.

"Полицейская академия" - комедия сценариста и режиссера Хью Уилсона, продюсера Пола Маслански, снятая по мотивам истории Нила Израэля и Пэта Профта. Премьера фильма состоялась 23 марта 1984 года в США. Позже были сняты еще шесть сиквелов. Стив Гуттенберг играл в первых четырех частях фильма. В 1997 году сняли одноименный сериал.

В 2010 года появилась информация, что студия New Line хочет снять ремейк "Полицейской академии", спустя два года стало известно, что этим займется режиссер Скотт Забилски. После этого никаких новостей о съемках не было.

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