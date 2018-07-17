Археологи нашли в Чернигове древнее семиярусное кладбище: фото

Кладбище функционировало непрерывно по крайней мере до XIX в

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Исследуя в Чернигове мыс Елецкой горы, археологи нашли древнее кладбище, функционировавшее на протяжении нескольких столетий, из-за чего образовалось семь ярусов могил, которые перекрывают и прорезают друг друга. Об этом в Facebook сообщила кандидат исторических наук, доцент института истории, этнологии и правоведения Национального университета "Черниговский коллегиум" Елена Черненко.

По ее словам, результаты раскопок подтвердили гипотезу ученых об образовании на этом месте во времена послемонгольского нашествия (не ранее XIV в) христианского кладбища. Кладбище функционировало непрерывно по крайней мере до XIX в, отмечает Черненко.

По ее словам, несмотря на то, что Елецкая гора была одним из древнейших заселенных участков в пределах современного Чернигова, найденное кладбище не обозначено ни на одном из планов города и не упоминается в письменных источниках.

Черненко считает, что кладбище вряд ли было монастырским, так как там много детских захоронений, однако связывает его возникновение с расположенным рядом каменным Успенским собором XII века, сохранившимся после монгольского нашествия.

Между могил археологи обнаружили остатки более древних объектов (ям и сооружений) Х - начала XI в и XII - начала XIII в. С этими объектами, помимо многочисленных обломков керамики, связаны импортная посуда, предметы быта (ключи, ножи, пряслица), удила, огниво, копоушка и некоторые другие вещи, рассказала Черненко.

Также найдены крестик XVIII века и две "дымленные" миски того же времени.

Вместе с тем кандидат наук отметила, что мысу Елецкой горы грозит уничтожение в результате развития эрозионных процессов.

В июне гидроархеологическая экспедиция обнаружила на дне Днепра на территории Хортицкого заповедника лодку, датированную ориентировочно XVI веком.